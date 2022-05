Xenoblade Chronicles 3 arriverà alla fine di luglio su Nintendo Switch e ora sono emerse alcune notizie non esattamente positive per chi ha intenzione di acquistare la Collector's Edition.

Già, perché Xenoblade Chronicles 3 Collector's Edition includerà solamente il gioco al lancio, con i fan che dovranno attendere per il resto dei contenuti.

Sul sito ufficiale di Nintendo si legge: "preordinando la Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 3 riceverai la versione su scheda del gioco al lancio, il 29 luglio".

"Gli altri contenuti della Collector's Edition (custodia SteelBook, artbook e confezione illustrata) ti verranno consegnati separatamente in seguito (data di consegna prevista: autunno 2022). Tutti gli articoli ti verranno recapitati senza spese di consegna".

So here we have a quite painful, even though expected, news: the Collector Edition is not going to be delivered on launch. At least in Europe. This screen is from Nintendo UK site, but it's the same in the other nations.

For America is probably the same, but right now not [...] pic.twitter.com/noIrWlchTg