Pokémon Scarlatto e Violetto protagonisti di un nuovissimo trailer, ecco quando

L'attesa per Pokémon Scarlatto e Violetto è quasi finita. Entrambi i titoli usciranno il prossimo mese e hanno già svelato non pochi segreti grazie a lunghi trailer che ci hanno permesso di conoscere molto di più sulla regione di Paldea e sulle creature che la abitano.

Ma questi due giochi hanno ancora molto da mostrarci, dal momento che The Pokémon Company ci informa oggi della prossima uscita di un nuovo trailer. La cosa bella è che avrete poco meno di 24 ore di attesa per scoprire il prossimo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto, poiché apprendiamo che un trailer uscirà domani, giovedì 6 ottobre alle 15:00 orario italiano.

Non sappiamo ancora cosa ci riserverà questo video, ma possiamo logicamente aspettarci la presentazione di nuovi Pokémon. Dato che l'uscita è sempre più vicina, possiamo anche dire che questo trailer dovrebbe porre un po' più di enfasi su alcune cose che non sono state così dettagliate, come la parte multiplayer e l'aspetto open world.

Attenzione! Nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto in arrivo domani!



Sintonizzati sul nostro canale YouTube alle 15:00 (ora italiana) del 6/10! Iscriviti e attiva le notifiche per non perderti le novità: https://t.co/GcrdtzHTmc#PokemonScarlattoVioletto pic.twitter.com/3VzqUPOWkM — Pokémon Italia (@PokemonIT) October 5, 2022

Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili il 18 novembre in esclusiva per Nintendo Switch.