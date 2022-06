Redfall svela nuovi dettagli sui quattro eroi protagonisti

Redfall di Arkane è stato protagonista con un video gameplay tra stealth, poteri soprannaturali e gadget incredibili allo show di Xbox e Bethesda di giugno e, ora, in un post ufficiale gli sviluppatori hanno deciso di rivelare nuovi dettagli sui quattro eroi del gioco.

Qui sotto, vi riportiamo quanto scritto da Anne Lewis, senior content manager di Bethesda, riguardo gli eroi di Redfall.

Layla Ellison:

"Layla si è trasferita sull'isola per studiare ingegneria biomedica al politecnico di Redfall, ed è stata immediatamente colpita dalla sventura... sotto forma di un enorme debito studentesco. Per alleviare parzialmente i suoi problemi economici (e nel tentativo di curare le sue ricorrenti emicranie), si è offerta volontaria per uno studio clinico presso la compagnia tecnologica locale, la Aevum. Ovviamente, a Layla non ne va mai dritta una, e una strana serie di eventi verificatisi durante la sperimentazione le ha donato i suoi f&$%#@%ssimi superpoteri. Se non altro, però, ha guadagnato qualche soldo e ora può creare delle cose con la forza del pensiero, quindi forse non le è andata poi così male".

Devinder "Dev" Crousley:

"Dev ha viaggiato in tutto il mondo nel tentativo di dimostrare l'esistenza del bizzarro e del soprannaturale. Autore, brillante inventore e sedicente "cacciatore di criptidi", Dev è diventato discretamente famoso su Internet grazie alle sue spedizioni e alle sue conoscenze. Si trovava a Redfall per promuovere il suo ultimo libro, quando i vampiri hanno tagliato fuori l'isola dal resto del mondo, impedendogli di abbandonarla. Ora dovrà mettere alla prova tutta la sua esperienza per sopravvivere e fuggire da Redfall. Fortunatamente, i suoi studi gli hanno fornito la conoscenza di cui ha bisogno per fabbricare le sue armi antivampiri personali. E se, oltre ad andarsene dall'isola, riuscirà a dimostrare che i suoi gadget funzionano e che i vampiri esistono davvero... beh, tanto meglio!"

Jacob Boyer:

"Jacob si è arruolato nell'esercito appena ha avuto l'età per farlo, scalando le gerarchie e riuscendo a entrare in un'unità scelta segreta delle forze speciali, con la quale ha partecipato a una serie di missioni di ricognizione e combattimento. Al suo congedo, Jacob si è unito alla Bellwether, una milizia privata che accetta contratti per i governi e le compagnie di tutto il mondo. È stata una di queste compagnie a portare la sua unità a Redfall dietro ordini misteriosi noti solo ai suoi superiori. Una volta sull'isola, separato dalla sua squadra, ha avuto un incontro fortuito con OMISSIS che gli ha procurato un occhio dai poteri unici e un corvo psichico che ora non si separa mai da lui."

Remi de la Rosa:

"Brillante ingegnera e specialista di robotica, Remi si è unita alla guardia costiera, spinta dalla sua determinazione a proteggere il prossimo. Con la sua divisione, ha servito in prima linea durante vari disastri. Durante questo periodo, ha creato Bribón, un robot tecnologicamente avanzato progettato per fungere da esca, da copertura e da attacco. Grazie alla sua esperienza nel campo della robotica, ha visitato molte basi della guardia costiera per addestrare gli altri membri all'utilizzo di tecnologie di ricerca e soccorso operate da remoto. È così che è finita a Redfall. Ora dovrà affrontare un disastro senza precedenti. Meno male che c'è Bribón a guardarle le spalle."

Infine, Bethesda ci ricorda che "è possibile giocare a Redfall in solitaria impersonando uno qualsiasi degli eroi, oppure creare una squadra da un massimo di quattro giocatori con qualsiasi configurazione di personaggi. Potete giocare con eroi tutti diversi oppure con più versioni dello stesso personaggio, equipaggiate con armi, attrezzatura e potenziamenti diversi. Magari tutti i membri della vostra squadra vorranno giocare nei panni di Layla, la nativa del Wisconsin armata di ombrello. Oppure potrete essere un gruppo di Remi circondate dai loro bellissimi e vivaci Bribón. La scelta sarà vostra".

Fonte: Bethesda.