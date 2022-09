Sackboy: Una Grande Avventura confermato per PC. Data di uscita e feature tra 4K e 120 FPS

A poco a poco, alcuni dei più importanti videogiochi PlayStation stanno cessando di essere esclusivi delle console e stanno arrivando su PC. Come già segnalato dagli occhi di falco del web qualche settimana fa, Sackboy Una Grande Avventura sarà il prossimo.

Sembra infatti che l'annuncio sia sfuggito in anticipo a Sony, perché è stato prodotto solo sul canale PlayStation Latin America. Il video pubblicato in calce a questa notizia, conferma che la versione di Sackboy Una Grande Avventura per PC arriverà il 27 ottobre.

Inoltre, il trailer in questione passa in rassegna alcune delle caratteristiche più importanti del gioco, come il fatto che l'immagine sarà in grado di raggiungere la risoluzione 4K a 120 fps, sarà compatibile con i monitor ultrawide e utilizzerà anche la tecnologia Nvidia DLSS. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer del canale PlayStation Latin America.

L'avventura del piccolo eroe di LittleBigPlanet sarà ancora più fluida per quanto riguarda la versione PC.

Fonte: VGC