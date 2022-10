Silent Hill P.T. giocabile su una PS5 non modificata grazie ad un modder

Lance McDonald, un noto modder di videogiochi, ha dichiarato su Twitter di aver trovato un metodo per portare P.T. su una PS5 non modificata. Il suo video mostra il gioco in esecuzione su una PS5 standard, che è il primo caso in cui ciò accade, almeno da poco dopo il lancio della console.

PT è stato effettivamente riproducibile involontariamente su PS5 per un breve periodo prima di essere ritirato, anche se Konami ha affermato che non sarebbe mai stato retrocompatibile. Se volete cercare di far funzionare P.T. sulla vostra PS5, il procedimento è un più complicato del semplice download dell'app e avrete bisogno di una seconda PS5 modificata.

Il jailbreak si riferisce alla modifica di una console per aggirare le restrizioni imposte su di essa da un produttore. Su PS5, ciò consente al sistema di installare software e funzionalità che vanno oltre ciò che Sony intendeva. Ricordiamo che il jailbreak del sistema operativo non è una buona idea in quanto vi farà bannare su PSN e può potenzialmente causare il crash della console.

hahahahhHAHHAHA I got P.T. working on a fully updated, non-jailbroken PlayStation 5! Eat shit, Konami! This console has never been jailbroken, I was able to transfer a hacked PS4 emulator from a different jailbroken PS5 using USB backup to unlock the game on my main PS5! pic.twitter.com/fDTklXVg1n — Lance McDonald (@manfightdragon) October 17, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Konami mercoledì farà un annuncio proprio legato a Silent Hill ed i fan sono già in visibilio.

Fonte: PSU