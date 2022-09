Sonic Frontiers su PS4, PS5 e Switch, trapelate risoluzione e FPS delle tre piattaforme

I dettagli relativi alla risoluzione e al frame rate di Sonic Frontiers sono stati rivelati per Switch, PS4 e PS5. L'utente di Twitter tadanohi afferma di essere stato presente al TGS 2022 e di aver potuto chiedere allo sviluppatore allo stand Sonic i dettagli relativi alla risoluzione e al frame rate di Sonic Frontiers su Switch, PS4 e PS5.

Secondo lo sviluppatore allo stand di TGS 2022 Sonic Frontiers, la risoluzione e il frame rate target per le versioni Switch, PS4 e PS5 del gioco sono i seguenti:

PS5 - 4K e 30fps (modalità grafica)/1080p e 60fps (modalità performance)

PS4 - 1080p e 30fps

Nintendo Switch - 720p e 30 fps

Come possiamo vedere dal tweet, la versione Xbox non è presente perché "non chiesta allo sviluppatore". Ciò che le informazioni trasmettono è che non è facile per Sonic Frontiers offrire fino a 60 FPS. Questo è comprensibile dal momento che Sonic Frontiers è un gioco open world. L'ottimizzazione di un gioco open world sia per la risoluzione che per il frame rate non è una cosa semplice, soprattutto quando deve essere ottimizzato anche per sei piattaforme diverse.

Vi ricordiamo che Sonic Frontiers arriverà l'8 novembre su PC e console. Al Tokyo Game Show è stato mostrato inoltre un nuovo trailer.

Fonte: PushSquare