Wild Hearts, EA ripone molta fiducia sul gioco alla 'Monster Hunter'

EA ha detto ai suoi investitori che nutre grandi speranze per Wild Hearts, il nuovo gioco di caccia di Koei Tecmo che cerca di trovare il suo posto nel cuore dei fan di Monster Hunter.

Andrew Wilson, CEO di EA, ha affermato che il gioco sviluppato da Omega Force ci porta in una versione fantasy del Giappone feudale, dove daremo la caccia alle bestie con l'aiuto di meccanismi sofisticati per l'epoca.

Sarà possibile giocare da solo o in cooperativa e per Wilson questo progetto ha un potenziale immenso. È iniziato come una piccola cosa e "ogni volta che abbiamo visto il prodotto siamo rimasti stupiti da quello che stavano facendo".

"Il genere Monster Hunter è relativamente nuovo. È esploso. È pronto per l'innovazione, la creatività e l'espansione e ciò che vediamo fare dal team sono tutte le cose che la community richiede nel genere" ha dichiarato il CEO. Wilson dice di aver visto una partita incredibile e le reazioni di coloro che hanno giocato a Wild Hearts sono state spettacolari.

Wild Hearts arriverà il 17 febbraio per PS5, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: PSU