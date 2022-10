A Plague Tale Requiem in un video che mostra le incredibili abilità di Hugo

A Plague Tale: Requiem, il sequel dell'acclamata storia d'avventura A Plague Tale: Innocence, arriverà su console e PC la prossima settimana.

Per entrare nell'atmosfera per l'imminente lancio, Focus Entertainment e gli sviluppatori responsabili di Asobo Studios hanno fornito un altro trailer questa volta focalizzato attorno alle abilità di Hugo riguardo ai topi che giocheranno un ruolo importante nella storia di A Plague Tale: Requiem. Ad esempio, in modalità invisibile, Hugo ha la capacità di vedere attraverso i muri e dire ad Amicia dove si trovano i nemici e i potenziali pericoli.

Inoltre, il fratello di Amicia è in grado di evocare sciami di topi da usare per eliminare gli avversari di mezzo. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video pubblicato poche ore fa.

Oltre a questo Asobo ha pubblicato un messaggio per i giocatori che hanno potuto godersi la loro copia al dettaglio un po' troppo presto. Da un lato, ai potenziali giocatori viene chiesto di pazientare e, idealmente, di attendere il lancio dell'aggiornamento al day-one di A Plague Tale: Requiem, poiché solo la patch può garantire un'esperienza di gioco completa.

Inoltre, lo studio invita a non far circolare spoiler e ad astenersi dal rovinare l'entusiasmo agli altri utenti. "Chiediamo di non rovinare il gioco agli altri in modo che tutti possano godersi l'intera storia di Requiem", hanno affermato gli sviluppatori. "Ci preoccupiamo profondamente della community, quindi vogliamo che tutti rispettiate tutti e che vi godiate il gioco al meglio".

Fonte: GamingBolt