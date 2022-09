PlayStation conquista il mondo PC: la classifica di vendite è piena di giochi made in Sony

Ogni settimana viene pubblicato l'elenco dei titoli più venduti su Steam, che ci fornisce informazioni su ciò che gli utenti di PC hanno giocato negli ultimi 7 giorni. La 37a settimana del 2022 (terminata il 18 settembre) ha visto molti titoli più vecchi tornare in cima alle classifiche, con Cyberpunk 2077 in particolare che ha fatto un balzo in avanti non indifferente.

Grazie anche alla nuova patch uscita da qualche giorno, Cyberpunk 2077 si trova al secondo posto della classifica. Molti giocatori infatti sono tornati a tuffarsi nelle strade di Night City.

Da sottolineare inoltre un altro dato, ovvero che alcuni giochi PlayStation hanno dominato la classifica di Steam. Troviamo ad esempio God of War, Marvel's Spider-Man, Horizon Zero Dawn e Days Gone. Forse non sorprende invece che Steam Deck rimane ben saldo in cima alla classifica.

#SteamTopSellers for week ending 18 September 2022:



#1 - Steam Deck

#2 - Cyberpunk 2077

#3 - Call of Duty®: Modern Warfare® II

#5 - NBA 2K23https://t.co/9NfjdslnZE — SteamDB (@SteamDB) September 18, 2022

