Cyberpunk 2077 è giocatissimo grazie alla nuova patch e alla serie TV Edgerunners

Cyberpunk 2077, l'opera più recente di CD Projekt RED, ha avuto un lancio controverso a causa dello stato in cui è arrivato sul mercato. Come ricordiamo, le versioni per console lasciavano molto a desiderare e il titolo non era esente da un gran numero di errori e bug che hanno finito per appesantire l'esperienza.

Nonostante questo, è diventato un bestseller e ha continuato a migliorare nel tempo, correggendo bug, aggiungendo contenuti gratuiti e aggiungendo versioni per PS5 e Xbox Series X/S. La scorsa settimana Netflix ha presentato in anteprima Cyberpunk: Edgerunners, uno spettacolare anime creato dal rinomato team di animazione Studio Trigger in collaborazione con CD Projekt RED che sta conquistando il pubblico con la sua qualità. Tanto che molti giocatori non hanno esitato a dare nuovamente una possibilità al gioco, che attualmente sta registrando un aumento gigantesco del numero di utenti simultanei su Steam.

Entrando nello specifico, il sito di SteamDB ha registrato un picco di 85.555 giocatori simultanei sulla piattaforma Valve nelle ultime 24 ore , un aumento più che considerevole se si tiene conto che la cifra ha raramente superato i 15.000 dal 2021, il che chiarisce il rinnovato interesse per il gioco grazie al suo anime.

Bisogna comunque tenere conto del fatto che la pubblicazione della serie animata è stata preceduta da un nuovo aggiornamento gratuito con nuovi contenuti e dalla celebrazione di vari sconti su tutte le piattaforme, cosa che avrebbe dato la spinta necessaria per raggiungere questi numeri.

