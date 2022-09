Cyberpunk 2077 riceve su Steam i tool REDmod ecco tutti i dettagli

Recentemente Cyberpunk 2077 si è aggiornato alla versione 1.6, ma le novità non finiscono di certo qui. Tramite la pagina Steam del gioco leggiamo l'arrivo dei tool REDmod e una descrizione ci spiega come funzionano.

"Scarica REDmod, il set ufficiale di tool per il modding di Cyberpunk 2077, per modificare la tua esperienza in Cyberpunk 2077. Suoni personalizzati, animazioni, script e molto altro: questi strumenti ti aiuteranno a lasciare il segno nell’oscuro futuro del mondo di Night City" viene riportato.

REDmod consente all’utilizzatore di creare mod per Cyberpunk 2077. Può essere utilizzato separatamente nella linea di comando, o integrato nell’editor di mod WolvenKit. Il team consiglia di utilizzare WolvenKit per una maggiore facilità d’uso e per ottenere la migliore esperienza possibile.

La cosa importante inoltre è che REDmod verrà aggiornato costantemente insieme a Cyberpunk 2077 per assicurare una compatibilità costante. Il tool REDmod può essere trovato nei contenuti scaricabili del gioco sulla scheda di Steam.

