Final Fantasy XIV su Xbox è uno dei grandi obiettivi di Phil Spencer

Xbox ha già un certo numero di MMO e negli ultimi anni si è persino assicurata Phantasy Star Online 2, ma uno che manca dalla scaletta è Final Fantasy XIV di Square Enix.

Nel 2019, il capo di Xbox Phil Spencer si è impegnato a portare il gioco su Xbox, quindi quali sono le ultime novità? Parlando al sito web giapponese Game Watch all'inizio di questa settimana come parte del Tokyo Game Show 2022, Spencer ha detto che Xbox non si dà per vinta.

“Si l'ho sicuramente detto ai tempi. Naturalmente, non ci siamo ancora arresi. Questo è un impegno di Microsoft e Square Enix nei confronti dei giocatori e continueremo a coordinare i nostri sforzi" ha dichiarato il boss di Xbox.

Nel 2019, Square Enix aveva affermato che il motivo per cui Final Fantasy XIV non era ancora arrivato su Xbox era dovuto ad alcune restrizioni relative alle funzionalità di cross-play su Xbox in quel momento, legate alla chat e alla formazione di gilde con giocatori su altri sistemi. Per adesso quindi la questione è ancora aperta.

Fonte: Eurogamer