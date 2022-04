Final Fantasy 14 sempre più grande: il director è già al lavoro sulla prossima espansione

Gli sviluppatori di Final Fantasy 14 stanno già lavorando alla storia della prossima espansione del gioco. L'ultima espansione ha concluso l'arco di Hydaelyn/Zodiark. Detto questo, i fan del franchise non vedono l'ora di sapere di più su ciò che il director Naoki Yoshida e il suo team hanno in serbo per la prossima storia.

Sono passati quasi cinque mesi dal lancio di Endwalker e Yoshida ha confermato che la sua intera storia è in realtà già completa. Il suo team ora è già al lavoro sulla storia della prossima espansione.

"La trama principale della serie Patch 6.X è già stata completata e abbiamo deciso la sua conclusione", ha detto Yoshida. "Attualmente, sono in corso lavori relativi alla sceneggiatura per diverse patch e i lavori sulla trama dettagliata".

Gli sviluppatori, quindi, stanno preparando la maggior parte della storia per i prossimi due anni. Tuttavia, vale la pena notare che la struttura della storia di Endwalker è diversa da quella a cui i fan potrebbero essersi abituati nel corso degli anni. "Da parte mia, sto già decidendo cosa immagino per la versione 7.0", ha continuato Yoshida.

Dando un'occhiata alla lore di Final Fantasy, le patch post-espansione di solito continuano la storia. Questo è il loro mezzo per proseguire verso la prossima espansione. Endwalker, d'altra parte, non ha una storia da continuare.

Fonte: Cogconnected.