Final Fantasy XIV non è abbastanza? Naoki Yoshida vuole fare un altro MMORPG 'prima di morire'

Il director di Final Fantasy XIV Naoki Yoshida è attualmente anche il produttore di Final Fantasy XVI, ma questo non gli impedisce di guardare ancora più lontano nel futuro con la speranza di poter creare un altro MMORPG "da zero" prima di morire. Apparentemente il game designer ha diverse idee per i giochi che vorrebbe realizzare in futuro, ma resta da vedere se qualcuno di questi sia Final Fantasy.

Nonostante i piani di Yoshida di creare un altro MMORPG, questo non significa che Final Fantasy XIV sia giunto alla fine. In un'intervista con Inverse, Yoshida vuole "assicurarsi che rimanga operativo per i decenni a venire" e che il gioco venga ricordato come un "gioco divertente che ha offerto loro la migliore esperienza". Ciò significa che se il game designer dovesse realizzare quel MMORPG, è improbabile che sia ambientato nel mondo di Final Fantasy, ma se quel gioco o una qualsiasi delle sue altre idee supererà la fase concettuale è tutt'altro che certo.

"Sono un game designer, quindi ho sempre diverse idee per i giochi. Non posso parlarne qui, ma penso che valga per qualsiasi game designer. Sono il tipo di persona che è felice finché riesce a creare giochi, quindi anche se non c'è niente in particolare, a volte penso che mi piacerebbe creare un altro titolo MMORPG, da zero, prima di morire" ha dichiarato.

Per quanto riguarda Final Fantasy XIV il gioco ha ricevuto recentemente un nuovo aggiornamento con la patch chiamata Buried Memory.

Fonte: Gamespot