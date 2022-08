Final Fantasy XIV giocato in diretta alle 15!

Final Fantasy XIV ha ricevuto da pochi giorni una nuova patch che ha aggiunto tanti dettagli per i giocatori. Tra questi non solo nuovi raid ma un mondo unico chiamato Island Sanctuary.

Island Sanctuary come abbiamo scritto nella news apposita, ci permette di creare la propria casa, di allevare e coltivare, trasformando una parte dell'MMORPG in una sorta di Animal Crossing su PlayStation e PC. Il nuovo contenuto offre moltissimo ai giocatori di Final Fantasy XIV e se pensiamo che il tutorial dura all'incirca due ore possiamo capire quanto ci sia da fare.

Ad ogni modo, per dare uno sguardo in anteprima a questi contenuti, raid compresi, potete seguire la nostra diretta sponsorizzata proprio da Square Enix! Alle 15:00 il nostro Lorenzo Mancosu giocherà e vi mostrerà tutto ciò che c'è di nuovo nel gioco. Potete seguire la nostra diretta in due modi: visitando il canale Twitch Eurogamer Italia oppure qui di seguito, con una box chat per interagire con il nostro host.

Se siete curiosi di vedere cosa offre Final Fantasy XIV non perdetevi questa diretta!