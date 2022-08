Final Fantasy XIV giocato in diretta ora!

Final Fantasy XIV continua a ricevere una serie di patch che migliorano e aggiungono contenuti al gioco in modo da offrire ai fan tante attività nuove ogni volta.

Quale modo migliore di vedere in anteprima tutto quello che il gioco può offrire attraverso una nostra diretta? Proprio adesso siamo infatti online sul nostro canale Twitch Eurogamer Italia attraverso una diretta streaming sponsorizzata da Square Enix!

In questi minuti il nostro Lorenzo Mancosu giocherà a Final Fantasy XIV. Potete seguire la diretta sul nostro canale Twitch oppure qui di seguito, con una pratica box chat dove potrete interagire e fare domande. Si tratta di un'occasione da non perdere se avete sempre voluto provare il gioco e non lo avete mai visto in azione.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non mancate!