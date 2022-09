Gotham Knights in un nuovo trailer che illustra le feature della versione PC tra cui ray tracing e 4K

Manca meno di un mese all'arrivo di Gotham Knights ed è per questo che abbiamo sempre più informazioni sul nuovo gioco nell'universo di Batman sviluppato da Warner Bros. Montreal.

Oggi la novità è incentrata sulla sua versione PC, che avrà delle feature proprie che consentiranno ai giocatori di sfruttare al meglio la propria piattaforma. Per presentare queste funzioni, Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer specifico per la versione PC.

Nel trailer che potete vedere di seguito, vengono evidenziate alcune funzionalità della versione di Gotham Knights per PC che, come di consueto, avrà molte opzioni di personalizzazione in modo che ogni persona possa adattare il gioco alle esigenze della sua squadra. I possessori di PC più potenti potranno riprodurre questo titolo con una risoluzione fino a 4K con ray-tracing nei riflessi, ultra frame rate e supporto per tecnologie di campionamento come Nvidia DLSS 2, AMD FSR 2 e Intel XeSuper Sampling (XeSS).

Con questo nuovo video, Gotham Knights chiarisce che non solo cerca di offrire una proposta di azione cooperativa divertente e versatile, ma vuole anche sorprendere con il suo lato tecnico. Vi ricordiamo che il gioco arriverà il 21 ottobre su PC, Xbox Series X/S e PS5. Un precedente trailer ha spiegato che la storia cambierà in base al personaggio che scelgieremo.

Fonte: Gamespot