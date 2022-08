Hogwarts Legacy avrà una missione esclusiva per PlayStation

Negli ultimi giorni, Hogwarts Legacy è riemerso dopo alcuni mesi di silenzio radio e abbiamo visto qualcosa di più del gioco di ruolo d'azione open world in vista del lancio del prossimo anno.

Di recente sono stati attivati anche i preordini del gioco, e di conseguenza è emersa anche un'interessante notizia.

La pagina del gioco su PlayStation Store riporta che Hogwarts Legacy sarà accompagnato da una missione esclusiva per PlayStation. La natura esatta di questa missione, come ad esempio la sua durata, non è nota, dato che WB Games non ha comunicato molto al riguardo.

Il community manager dello sviluppatore Avalanche Software, Chandler Wood, è intervenuto su Twitter per chiarire che la missione esclusiva sarà disponibile per chiunque acquisti qualsiasi edizione del gioco su PS5 e PS4, e non sarà legata ai preordini.

The PlayStation exclusive quest comes with any PlayStation version of the game. It is not tied to pre-order. Pre-order on PlayStation will get you the Felix Felicis potion recipe. More details are coming soon. — Chandler Wood (@FinchStrife) August 25, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso i requisiti di sistema della versione PC di Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy uscirà il 10 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà successivamente.

Fonte: Gamingbolt.