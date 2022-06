A Plague Tale Requiem, la storia di Amicia e Hugo in un nuovo video gameplay

Amicia e Hugo tornano alla ribalta con un nuovo video di A Plague Tale Requiem. In questo breve video possiamo dare uno sguardo a diversi aspetti del gioco, dove prevale lo stealth ma c'è anche una dose di combattimento e strategia.

Fuggiti dalla loro terra devastata, Amicia e Hugo si spostano a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Lì cercano di iniziare una nuova vita e di controllare la maledizione di Hugo. Ma quando i suoi poteri si risvegliano, morte e distruzione tornano come un'orda di ratti famelici. Costretti di nuovo a fuggire, i due fratelli ripongono le speranze in un'isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo.

Nel gioco sarete in grado di attaccare dall'ombra o scatenare l'inferno, superando nemici e sfide con armi, strumenti e poteri ultraterreni. Qui potete dare uno sguardo al video.

A Plague Tale Requiem non ha ancora una data di uscita precisa, ma arriverà entro quest'anno e sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass.