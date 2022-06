Assassin's Creed Valhalla, la storia si concluderà a fine anno

Ubisoft ha annunciato che la storia di Assassin's Creed Valhalla si concluderà alla fine dell'anno, ponendo fine al supporto che il gioco ha ricevuto dal suo lancio a novembre 2020.

Il capitolo finale della storia di Eivor arriverà alla fine del 2022 e sarà presentato gratuitamente. Questo nuovo capitolo dovrebbe mostrare come il protagonista del Valhalla sia finito a Vinland. Prima ancora, Assassin's Creed Valhalla riceverà quest'estate The Forgotten Saga, una modalità in stile roguelite che vi porterà a Niflheim. In autunno, Valhalla riceverà nuove sfide per porre fine alle Tombe dei Caduti. Inoltre, i contenuti gratuiti di Valhalla includono nuovi festival stagionali.

Nella giornata di ieri Ubisoft ha inoltre annunciato che Origins sarà disponibile gratuitamente dal 16 al 20 giugno su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il che vi permetterà di vivere il gioco a 60fps e se vi piace, potrete continuare a giocare acquistando il gioco in saldo.

A settembre Ubisoft svelerà il futuro di Assassin's Creed Valhalla.

Fonte: Eurogamer