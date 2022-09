Call of Duty Modern Warfare 2: ecco i requisiti della open beta in arrivo tra pochi giorni

Una giornata piena di reveal di requisiti di sisteama per PC si conclude con Call of Duty: Modern Warfare II, con Activision che ha comunicato tutto l'armamentario per poter giocare al meglio l'open beta in arrivo il 22 settembre. Si tratta di requisiti forse più abbordabili del previsto, anche se non sono quelli definitivi per la versione retail.

Minimi:

Sistema Operativo: Windows 10 64 Bit

Processore: Intel Core i5-3570 o AMD Ryzen 5 1600X

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470

VRAM: 3GB

RAM: 8GB

Spazio d'archiviazione: 25 GB

Scheda audio: compatibile con DirectX

Driver consigliati: NVIDIA: 516.79 o AMD: 21.9.1

Consigliati:

Sistema Operativo: Windows 10 64 Bit

Processore: Intel Core i7-4770K or AMD Ryzen 7 1800X

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

VRAM: 3GB

RAM: 16GB

Spazio d'archiviazione: 25 GB

Scheda audio: compatibile con DirectX

Driver consigliati: NVIDIA: 516.79 o AMD: 21.9.1

Vi ricordiamo che partecipando all'open beta, riceverete alcuni bonus una volta avviato il gioco completo, come alcune skin o schemi per armi. Call of Duty: Modern Warfare II arriverà ufficialmente il 28 ottobre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Fonte: CallofDuty