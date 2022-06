Call of Duty Modern Warfare II, modalità 'simile a Tarkov' lanciata nel 2023 come free-to-play per un rumor

Secondo Ralph Valve, un leaker noto per le sue informazioni spesso vere, la modalità "DMZ" per Call Of Duty: Modern Warfare II, che assomiglierebbe un po' a Escape From Tarkov, verrà lanciata nel 2023 e sarà anche gratuita.

Secondo lui, questa modalità, chiamata internamente "Project Nexus", è diventata una priorità per Infinity Ward, e vi contribuirebbero anche tutti gli studi satellite. Sarebbe in sviluppo da quasi quattro anni, ma avrebbe subito molti cambiamenti nel corso del tempo.

Non solo ma il leaker aggiunge anche una descrizione della modalità di gioco: i giocatori verrebbero catapultati in un mondo aperto e si troverebbero di fronte a IA e altri giocatori (il famoso PvPvE). Ci sarebbero missioni e persino una storia, a priori come estensione della campagna per giocatore singolo di Modern Warfare II.

Modern Warfare 2: ‘Tarkov-inspired’ mode, currently dubbed ‘Project Nexus’, set to release free-to-play for 2023.



Exclusive: https://t.co/k7Lbrg7jyn — Ralph (@RalphsValve) June 22, 2022

Potrebbe inoltre esserci una fase di beta separata dal titolo principale, e se tutto va bene per quest'ultimo e per Warzone 2, potremmo vederlo approdare nella versione finale nel 2023. Ralph Valve afferma inoltre che un annuncio per questa modalità potrebbe arrivare ad agosto.

