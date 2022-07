CD Projekt RED al Lucca Comics & Games 2022. Lo studio di Cyberpunk 2077 festeggerà il suo ventesimo anniversario

CD Projekt RED ha confermato che sarà presente all'evento Lucca Comics & Games 2022.

Attraverso il suo account Twitter lo studio di Cyberpunk 2077 ha annunciato che festeggerà il suo ventesimo anniversario all'evento di quest'anno.

In un tweet di Lucca Comics & Games si legge: "CD PROJEKT RED festeggerà il suo ventesimo anniversario a #LuccaCG22 con un evento unico. Lucca Comics & Games sarà l'occasione perfetta per celebrare il successo della casa produttrice di The Witcher".

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Per ora non sappiamo come CD Projekt RED festeggerà la ricorrenza ma, probabilmente, i dettagli non tarderanno ad arrivare.

Il Lucca Comics & Games 2022 è in programma dal 28 ottobre al 1° novembre.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che la prima espansione di Cyberpunk 2077 arriverà nel 2023 e altri DLC per il titolo sono in sviluppo.

Fonte: Twitter.