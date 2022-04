Cyberpunk 2077 è stato messo in vendita a soli $5 per un periodo di tempo limitato

Cyberpunk 2077 ha ricevuto un aggiornamento piuttosto significativo a febbraio e molti si sono presi il tempo per tornare a Night City. Dopo l'upgrade next-gen il titolo di CDPR è stato messo in vendita a un prezzo irrisorio.

Cyberpunk 2077 ha avuto un prezzo di soli $5 su Best Buy per un periodo di tempo limitato. Solo per un giorno i fan hanno avuto la possibilità di ottenere quella che è probabilmente la copia fisica più economica di Cyberpunk 2077. Lo sconto è stato reso disponibile fino a ieri sulle versioni PS4 e Xbox One. Entrambe le copie includevano l'upgrade next-gen.

Il prezzo più economico per Cyberpunk 2077 è stato di $10 su Target durante il Black Friday. Al momento il gioco risulta esaurito su Best Buy.

Mentre CDPR continua a lavorare sulle patch per Cyberpunk 2077, lo studio ha anche annunciato l'inizio di una nuova saga per The Witcher. Proprio ieri, abbiamo scoperto perché gli sviluppatori hanno scelto Unreal Engine 5 per il prossimo titolo della serie.

Fonte: IGN.