Cyberpunk 2077 vs Cyberpunk Edgerunners è un confronto che esalta il gran lavoro dello studio Trigger

La maggior parte di chi ha amato le atmosfere fornite da Cyberpunk 2077 avrà già terminato di vedere le dieci puntate disponibili su Netflix della serie anime Edgerunners, concepita dallo studio Trigger, divenuta una delle più seguite sulla piattaforma e soprattutto, è riuscita a far tornare tanti giocatori per le vie di Night City.

Proprio la città protagonista dell'opera è uno dei tanti elementi riusciti della serie, riprodotta con meticolosità in ogni dettaglio, facendoci sentire parte di un mondo in cui il transumanesimo ha preso una piega molto punk, per l'appunto. Ora possiamo vedere anche quanto l'anime è fedele al videogioc, grazie a un video pubblicato sul canale YouTube di Cycu1.

In questo videoconfronto, possiamo assistere a una riproduzione fedele di molti luoghi caratteristici della città ma anche dei tanti dettagli da contorno che servono a esaltare un desing e un world building tra i migliori in questo campo. Vedere per credere insomma, sperando che in qualche modo, questa serie venga rinnovata.