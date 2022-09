Cyberpunk 2077 migliorerà la polizia e il combattimento tra veicoli, ma solo su next-gen

CD Projekt Red sta terminando gli aggiornamenti principali per le versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077, quindi i futuri aggiornamenti, tra cui le revisioni del gameplay e l'imminente espansione Phantom Liberty, saranno un'esclusiva delle piattaforme di nuova generazione.

Le versioni PS5, Xbox Series X/S e PC di Cyberpunk 2077 riceveranno una "revisione completa del sistema dei poliziotti e dei combattimenti tra veicoli", ha dichiarato il game director Gabe Amatangelo nel corso dello streaming Night City Wire di ieri.

Il sistema limitato della polizia di Cyberpunk 2077 è stato particolarmente criticato al lancio del gioco nel 2020. Gli aggiornamenti più recenti hanno reso i poliziotti più reattivi, anche se una revisione più ampia sarà sicuramente ben accolta.

"Stiamo facendo un sacco di cose nei prossimi aggiornamenti", ha aggiunto Amatangelo. "Un nuovo tipo di gameplay per il corpo a corpo. Un gruppo di nuove azioni nell'albero delle abilità. Più cyberware. Un sacco di cose divertenti che il team vuole davvero far conoscere alla community".

L'aggiornamento Edgerunners, che include nuovi contenuti legati alla serie anime in uscita, sarà "l'ultimo aggiornamento importante" per PS4 e Xbox One. Nelle patch note si nota che alcuni nuovi "segreti" aggiunti nell'aggiornamento non saranno disponibili sulle vecchie console "a causa di alcune sfide tecniche", quindi la disparità di contenuti tra last-gen e next-gen è già iniziata.

Amatangelo ha fatto notare che le vecchie piattaforme continueranno a ricevere "aggiornamenti più piccoli, principalmente incentrati sul supporto tecnico per far funzionare tutto senza intoppi".

Mentre gli aggiornamenti dei contenuti più grandi continueranno solo sulle piattaforme attuali, Amatangelo ha detto che le patch fino ad ora hanno "appianato un sacco di cose, e penso che Cyberpunk 2077 possa essere vissuto pienamente come previsto".

Fonte: Gamesradar.