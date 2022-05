Deathloop si aggiorna con nuove funzionalità e la modalità fotografica

Uno strano tempismo ha portato Arkane a posticipare Redfall al 2023 e ad aggiornare dopo ben otto mesi Deathloop, arricchendolo di nuove funzionalità soprattutto per migliorarne accessibilità e la tanto attesa modalità fotografica. Sono oltre trenta i miglioramenti a uno dei titoli di punta del 2021, di cui uno fondamentale, come quello di poter navigare tra i menu attraverso la croce direzionale.

Novità anche lato difficoltà, velocità di gioco e nuove opzioni per HUD e sottotitoli:

"L'accessibilità nei giochi è un argomento complesso", ha affermato Yoann Bazoge, lead designer di UI/UX. "Stimiamo che oltre 400 milioni di giocatori abbiano bisogno di ulteriore assistenza quando giocano. Sono molte le persone che possono sentirsi escluse senza alcune di queste opzioni. Quando abbiamo iniziato a discuterne con le nostre squadre, le persone erano molto motivate all'idea di sviluppare tutto questo."

"Siamo davvero grati ai giocatori e alla comunità che ci ha dato così tanti feedback quando è stato rilasciato Deathloop", aggiunge Bazoge. "Ci siamo presi il tempo per leggere tutte le recensioni sull'accessibilità e guardare i video dei giocatori che spiegavano perché non potevano giocare a Deathloop. Abbiamo quindi lavorato a un documento che elencava tutti i feedback e abbiamo elaborato una tabella di marcia su quali sarebbero state le aggiunte."

Arriva anche la modalità fotografica, una modalità richiestissima e che permetterà ai giocatori di selezionare filtri e angolazioni, scambiare personaggi, abiti e armi e modificare le pose.

"Questa modalità foto è un ottimo modo per consentire ai nostri giocatori di essere creativi utilizzando l'arte e i livelli unici di Deathloop", ha affermato il produttore Jeremy Leulier. "Le uniche limitazioni creative sono definite dall'immaginazione dei nostri giocatori. Siamo molto entusiasti in Arkane per vedere quanto i giocatori scaveranno in profondità in tutte le diverse opzioni e cosa scopriranno".

Fonte: Eurogamer