Deathloop 'nuovo titolo' in arrivo? Lo suggerisce l'attore che ha interpretato il protagonista Colt

Jason E. Kelley, l'attore che ha interpretato Colt nell'apprezzato Deathloop, ha pubblicato un tweet nemmeno troppo sospetto che farebbe pensare a un "nuovo" progetto collegato al gioco di Arkane.

Nel suo tweet, l'attore si mostra mentre è al lavoro all'interno di una sala di registrazione e i fan si sono subito soffermati sui tag che menzionano proprio Deathloop.

Subito dopo la pubblicazione del tweet, qualcuno ha chiesto se l'attore sta attualmente lavorando a dei DLC per il titolo di Arkane e l'attore stesso ha risposto che non si tratta di nuovi contenuti, ma di un gioco nuovo.

Deathloop è arrivato su PC e PS5 lo scorso settembre e, forse, sembra troppo presto per un sequel vero e proprio. Tuttavia, gli indizi provenienti dall'attore sembrano abbastanza chiari.

La discussione su questo "nuovo titolo" legato a Deathloop si è accesa su Reddit, dove alcuni utenti hanno evidenziato come il titolo abbia degli easter egg legati a Dishonored. Che il lavoro di Kelley sia legato al precedente gioco di Arkane?

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Nooope. New title. That's all I can say...nda.