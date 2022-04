Deathloop è in forte sconto su Amazon, approfittatene!

Deathloop è il recente FPS di Arkane Studios sviluppato per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Se ancora non siete stati in grado di acquistarlo allora questa notizia fa proprio al caso vostro.

Su Amazon infatti il titolo è in forte sconto. Troviamo infatti l'edizione Deluxe per PS5 in promozione a 44,97€ anziché 89,99 euro, mentre quella per PC si trova a 34,97€. Se siete interessati, proprio qui di seguito potete trovare i link che vi rimanderanno su Amazon.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Dato che si tratta di una promozione a tempo limitato, non lasciatevi sfuggire questa occasione.