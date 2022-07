Destiny 2: Bungie riduce le comunicazioni con i fan perché stanchi delle continue minacce di morte

La community di Destiny 2 ha notato che la comunicazione da parte di Bungie è diminuita negli ultimi mesi; in effetti, ci sono ancora poche informazioni sulla stagione 18 in poi, mentre negli ultimi anni lo studio è stato molto aperto nell'annunciare i cambiamenti che stava preparando per il gioco, con messaggi degli sviluppatori su Reddit, a volte con accenni su cosa sarebbe successo su Twitter. Ora però dietro questo silenzio c'è una spiegazione: le molestie che lo studio e i suoi dipendenti hanno ricevuto.

Più recentemente, gli account ufficiali di Bungie si sono concentrati sulle offerte di lavoro dello studio, che si appresta a lavorare su molteplici progetti, mentre i manager più noti ora parlano solo di questioni personali e non di gioco. Dylan "dmg04 " Gafner, Community Manager di Bungie, ha fornito una spiegazione per la minore comunicazione degli ultimi mesi attraverso Reddit.

"Ecco il perché, il bullismo di cui abbiamo parlato non sono solo risposte maleducate su Twitter o commenti vaghi. Ci sono state vere minacce per il nostro personale e lo studio. Prendiamo ciò molto sul serio e questo ci ha portato a ridurre le comunicazioni mentre Il team prepara strategie e protezioni per evitare questo genere di cose", afferma Gafner su Reddit, che apprezza il supporto dello studio per le molestie che lui e la sua famiglia hanno subito, che lo hanno portato a prendersi una pausa. Bungie ha intrapreso un'azione legale contro almeno un giocatore di Destiny 2 che ha minacciato Gafner e gli uffici dello studio.

Per quanto riguarda il futuro del gioco vi ricordiamo che il 23 agosto Bungie terrà un Destiny Showcase in cui verrà mostrata la prossima espansione in arrivo.

Fonte: ComicBook