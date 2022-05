'Deus Ex? Un nuovo capitolo farebbe bene oggi. Square non ha mai saputo cosa fare con gli studi occidentali'

Come vi abbiamo riportato più volte in questi giorni, Embracer Group ha fatto domanda per acquisire la parte occidentale di Square Enix: ciò comprende gli studi Eidos Montreal, Square Enix Montreal e Crystal Dynamics.

Oltre all'annuncio di questa acquisizione, Embracer Group ha svelato anche le vendite totali di alcuni franchise come Tomb Raider e Deus Ex. Quest'ultimo ha venduto un totale di 14 milioni di unità. Deus Ex è un franchise che da tempo non riceve un nuovo gioco, con Deus Ex Mankind Divided uscito nel 2016.

Tuttavia questa acquisizione potrebbe dare nuovo lustro al gioco, come riporta Jason Schreier di Bloomberg. Attraverso il suo account Twitter ufficiale, Schreier ha spiegato come Square Enix non sia stata capace di sfruttare al meglio questo franchise e gli studi occidentali in genere.

These western studios have always been an awkward fit for Square Enix, which never seemed to know what to do with them and trashed their performance during just about every earnings call. But they’ve made some great games. I imagine a new Deus Ex would do pretty well! — Jason Schreier (@jasonschreier) May 2, 2022

"Questi studi occidentali sono sempre stati un qualcosa di imbarazzante per Square Enix, che sembrava non sapere mai cosa farne e ha rovinato i loro giochi durante quasi ogni conference call. Tuttavia hanno fatto dei giochi fantastici. Immagino che un nuovo Deus Ex farebbe bene!" si legge dal suo tweet.

Attualmente non ci sono piani per un nuovo Deus Ex, ma il team di sviluppo sta lavorando ad una serie di progetti che sfrutteranno tutti l'Unreal Engine 5.