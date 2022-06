Diablo Immortal: un giocatore spende $50.000 di token World of Warcraft alla ricerca di gemme leggendarie

Diablo Immortal è sulla bocca di tutti i giocatori, che quotidianamente discutono delle loro microtransazioni, con report anche esilaranti. Queste condivisioni stanno già iniziando a essere ricorrenti, di giocatori che spendono fortune per testare l'economia implementata da Blizzard, attraverso le sue microtransazioni.

Ora arriva la segnalazione di un altro giocatore che fa lo stesso, ma questa volta i valori sono astronomici. Il giocatore ha condiviso la sua esperienza su Reddit, notando di aver utilizzato 600 milioni di oro in World of Warcraft, che aveva guadagnato in vari modi nel corso del tempo in cui ha giocato a WoW. È riuscito ad acquistare $ 50.000 di gettoni WoW, che in seguito ha utilizzato per acquistare loot box in Diablo Immortal. Sì, i gettoni WoW possono essere utilizzati in Diablo Immortal.

Alla fine dell'esperimento, il giocatore ha ottenuto 6.497 rune totali raccolte su un totale di 2.165 Elder Rift, che portano a circa $ 48.648 spesi o 3.243 gettoni WoW. L'utente osserva che c'è una limitazione giornaliera per il riscatto dei token, il che significa che il processo ha richiesto un totale di tre settimane per essere completato.

Cosa ha ispirato il giocatore ad intraprendere questo progetto? "Ho pensato che sarebbe stato davvero divertente" è stata la sua risposta.

Fonte: Reddit