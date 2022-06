Diablo Immortal pay to win? Per potenziare al massimo il personaggio servirebbero $540.000 e non $110.000

Diablo Immortal continua a far parlare di sé in negativo. Sappiamo che le microtransazioni all'interno del gioco sono state pesantemente criticate, con streamer che hanno mostrato quanto sia difficile ottenere gemme leggendarie nonostante la quantità ingente di soldi spesi.

La gemma più potente del gioco è anche molto rara e come hanno riportato diversi giocatori, si dovrebbe spendere una cifra tra i 50.000 ed i 100.000 dollari per ottenerla. Ebbene, ora un gruppo di utenti di Reddit ha deciso di studiare i rapporti con cui queste gemme appaiono, in modo da calcolare l'importo finale.

Ora si è infatti scoperto che ogni gemma leggendaria quando viene portata al massimo livello se equipaggiata ad un pezzo di equipaggiamento di rank 6, sblocca altri 5 slot. Questo cosa implica? Che le gemme che abbiamo ottenuto e poi livellato fino al livello 5 ci consentono di ripetere questo processo altre cinque volte arrivando così a livello 10.

Se un giocatore qundi dovesse portare al livello massimo queste gemme, l'importo da spendere si avvicina all'incirca sui 540.000 dollari. Mezzo milione di dollari, avete letto bene. E questo solo per un personaggio. Ovviamente non bisogna potenziare al massimo un personaggio per potersi godere la storia di Diablo, ma questa stima probabilmente non verte a favore di Blizzard.

Fonte: Reddit