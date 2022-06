Diablo Immortal è record...negativo. È il gioco Blizzard con il voto utente più basso di sempre su Metacritic

Diablo Immortal ha ora il peggior punteggio utente su Metacritic nella storia di Blizzard.

Al momento in cui scriviamo, il gioco ha un punteggio di 0,5 su 10.

Blizzard ha un altro gioco con un punteggio di 0,5: la riedizione del 2021 di World of Warcraft: The Burning Crusade, che ha ricevuto critiche da parte dei giocatori per l'aggiunta di microtransazioni e di un sistema di fazioni molto criticato.

Tuttavia, mentre entrambi i giochi hanno lo stesso punteggio, Diablo Immortal ha una percentuale maggiore di recensioni negative (95,5% rispetto al 94,6% di Burning Crusade) e ha ricevuto un numero di recensioni più che sestuplicato (2.485 contro 371).

L'MMO free-to-play è stato lanciato il 2 giugno su iOS e Android e come open beta su PC, ma ha subito ricevuto un'accoglienza negativa per la sua forte attenzione alle microtransazioni.

Tra le altre cose, un report pubblicato durante il weekend di apertura del gioco ha calcolato che ai giocatori può costare fino a 110.000 dollari il potenziamento completo di un personaggio.

L'unico altro gioco di Blizzard a ricevere un punteggio inferiore a 1,0 su Metacritic è stato il remaster di Warcraft III: Reforged del 2020, che ha ricevuto critiche per non aver incluso le cutscene rinnovate mostrate durante l'annuncio originale e per la mancanza di molte funzioni rispetto all'originale del 2002.

Il punteggio di Diablo Immortal significa ora che Blizzard ha raggiunto la non invidiabile impresa di pubblicare giochi con punteggio utente 0,X in tre anni successivi (2020, 2021 e 2022).

Va notato che i punteggi degli utenti di Metacritic non richiedono che l'utente abbia giocato al gioco prima di inviare un punteggio, e che altri fattori, come le recenti controversie di Activision Blizzard, potrebbero aver influito.

Il gioco sta ottenendo punteggi migliori sull'App Store di iOS e sul Play Store di Google, dove è attualmente valutato rispettivamente 4,6 e 3,3 (su 5).

Tuttavia, una delle ragioni di questo risultato potrebbe essere dovuta alle affermazioni dei giocatori secondo cui, mentre inizialmente il gioco sembra essere ragionevole con il suo uso di microtransazioni, queste iniziano a essere invadenti nell'endgame.

Sia il subreddit di Diablo Immortal che quello generale di Diablo sono pieni di post di fan scontenti del sistema di monetizzazione del gioco.

Poco dopo il lancio, il director del gioco, Wyatt Cheng, ha affermato su Twitter che le reazioni al gioco erano "basate su informazioni errate".

Mesi prima, Cheng aveva dichiarato: "in Diablo Immortal non c'è modo di acquisire o salire di livello usando il denaro".

Tuttavia, Diablo Immortal consente ai giocatori di utilizzare denaro reale nel tentativo di acquisire potenti Gemme Leggendarie, uno dei tre pilastri di progressione insieme all'equipaggiamento normale e al livello XP.

Fonte: VGC.