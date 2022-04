Diablo Immortal su PC si mostra in un lungo video gameplay

Blizzard ha annunciato pochissimi giorni fa che Diablo Immortal arriverà il 2 giugno per dispositivi mobile Android e iOS oltre che su PC. La notizia ha colto di sorpresa i fan: inizialmente annunciato semplicemente per dispositivi mobile, il titolo che sarà free-to-play ora approderà anche su PC. E quale migliore occasione di questa per dare uno sguardo a 30 minuti di gameplay?

Grazie a Game Informer che ha pubblicato il lungo video possiamo dare uno sguardo più da vicino a Diablo Immortal. Nel filmato possiamo vedere le poche differenze tra una piattaforma e l'altra. La disposizione dei menu e delle abilità a schermo, così come la sezione grafica generale, sono esattamente le stesse, ma con dimensioni ridotte e la possibilità di assegnare scorciatoie da tastiera per magie e poteri. Del resto si tratta di un gioco che avrà cross-play e cross-progression al lancio.

Un'altra cosa che gli sviluppatori hanno sottolineato a riguardo è che una volta uscito Diablo Immortal continuerà ad espandersi gratuitamente dopo il lancio. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questo video gameplay.

Come abbiamo precedentemente accennato, Diablo Immortal sarà disponibile su PC e smartphone dal 2 giugno.