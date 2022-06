Diablo Immortal: ecco il video confronto tra la versione mobile e quella PC

Diablo Immortal è disponibile da qualche giorno su dispositivi mobile e PC (anche se ancora in beta) e sembra andare abbastanza bene, nonostante le prime lamentele sulle microtransazioni. Del resto è un free-to-play e le polemiche in tal senso erano abbastanza prevedibile.

Ma oltre questo, possiamo concentrarci anche su aspetti tecnici con un confronto che a prima vista sembra tutt'altro che necessario, vista la differente natura dei dispositivi in questione, ma che invece uò rivelarsi interessante. Mostrato da ElAnalistaDeBits su YouTube, il confronto è stato realizzato tramite un Samsung S21 per la versione mobile e un PC dotato di RTX 3080 e il risultato è che non c'è poi questa grande differenza.

Certamente la versione PC risulta più definita ma la natura di beta ne castra comunque la qualità generale. Si tratta in ogni caso di port da mobile e il risultato può essere visto in entrambi i modi: da un lato possiamo vedere un'ottima versione per smartphone e dall'altro, una pessima versione PC. Si esagera un po', ma bisogna comunque attendere ulteriori aggiornamenti per avere responsi definitivi.