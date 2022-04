eFootball 2022, ora la versione 1.0.0 del gioco ha finalmente una data di uscita

eFootball 2022, il rebranding free-to-play di Konami per la sua serie PES, sta per ricevere la sua versione 1.0,0, prevista dall'uscita del gioco a settembre 2021. Finora, il titolo si accontentava di essere una demo giocabile con pochi o nessun contenuto. Dalla sua uscita Konami ha rinviato più volte i contenuti finali, ma adesso abbiamo una data. Tramite Twitter Konami è "contenta" di annunciare l'uscita della versione 1.0.0 il 14 aprile 2022. "Spinti dal feedback ricevuto dai nostri utenti, abbiamo lavorato per correggere i bug, regolare il bilanciamento del gioco e aggiungere nuovi elementi al gioco per renderlo ancora più divertente" si legge nel thread pubblicato su Twitter.

Oltre a questo, Konami afferma che ci sarà anche l'aggiunta della modalità di gioco "Dream Team" - precedentemente introdotta come "Creative Team" - in cui i giocatori potranno divertirsi a costruire la propria squadra e affrontare altri "Dream Team" da tutto il mondo.

Driven by feedback received from our users, we have worked on fixing bugs, adjusting the game balance, and adding new elements to the game to make it even more enjoyable for our users. — eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV



There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days. — eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022

A questo link Konami mette a disposizione il changelog della patch che riporta tutti i cambiamenti e le aggiunte che verranno introdotte con il nuovo aggiornamento.