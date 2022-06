Fortnite Capitolo 3 Stagione 3: Epic svela dettagli sul gameplay e le novità del battle pass

Epic Games ha svelato il Capitolo 3 della Stagione 3 di Fortnite.

"Nel Capitolo 3 - Stagione 3: "In sintonia", l'isola diventa un'enorme festa. Rimbalza di qua e di là alle Cascate di realtà, sfreccia in sella a varie creature, affronta l'attrazione Stratosfera e divertiti con un nuovo arsenale. Salta nella Stagione 3 e diffondi vibrazioni positive!".

Non solo l'Albero della Realtà è sbocciato, creando un bioma tutto nuovo, ma Reality Falls - il nome del suddetto nuovo bioma - è descritto come una "lussureggiante foresta di funghi, funghi rimbalzanti, e alberi viola. Quando non esplori la flora puoi nuotare tra le cascate, cercare bottino nelle caverne e saltare sui geyser. Nel corso della stagione scoprirai gli effetti che l'Albero di realtà ha sulle altre parti dell'isola..."

"L'Albero di realtà diffonde Semi di realtà. Pianta un Seme di realtà per far crescere un Arbusto di realtà, che continuerà a crescere nello stesso posto di partita in partita! Gli arbusti producono bottino migliore ogni volta che li poti, quindi continua a potarne uno finché non ottieni bottino mitico. Se raccogli un Seme di realtà quando hai già piantato un arbusto, lancia il seme per teletrasportare l'arbusto nel punto in cui cade. Se il tuo arbusto appassisce, lascerà un seme: ricorda di piantarlo!"

Oltre a questo, Epic ha rivelato il ritorno delle Girosfere. "Tornano le Girosfere! Rotola dove vuoi e aggrappati con il rampino alle superfici, ma non limitarti a rotolare come facevi prima. Nello spirito dei festeggiamenti, sali sulla (sicurissima...) attrazione Stratosfera per una vertiginosa esperienza da luna park. Dalla sua ultima apparizione sull'isola, la Girosfera è stata migliorata. Ha Salute incrementata, galleggia sull'acqua e ora funziona a batteria. Quando la tua Girosfera esaurisce la carica, è ora di salire su un'altra!"

Ci sono anche nuove armi, tra cui il fucile d'assalto a percussione, il fucile a due colpi e il fucile da tiratore scelto, che è una nuova classe di armi.

Infine, sia Darth Vader che Indiana Jones sono disponibili attraverso il pass battaglia, anche se quest'ultimo non si sbloccherà fino al 7 luglio.

"Non è il momento di bisticciare sull'isola: cerca di riappacificare le fazioni avversarie! Con l'acquisto del Pass battaglia di questa stagione potrai sbloccare Darth Vader in persona, più altri personaggi che lo precederanno".

Fonte: Gamesradar.