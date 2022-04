Fortnite dà il benvenuto a Moon Knight con due skin da non lasciarsi scappare

Nella giornata di oggi l'account Twitter ufficiale di Fortnite ha annunciato che l'ultima star televisiva della Marvel debutta nel gioco battle royale con effetto immediato. Moon Knight ora può essere acquistato direttamente tramite il negozio di articoli Fortnite per un totale complessivo di 1.500 V-Bucks.

E' possibile vestire Moon Knight con il suo ampio mantello o con il mantello con cappuccio, assumendo il suo aspetto quando sfreccia sui tetti di Londra. E' possibile anche passare a Mr. Knight, che gli spettatori di Moon Knight riconosceranno come l'outfit leggermente più elegante di Oscar Isaac.

Acquistando il set Moon Knight, sarete in grado di indossare entrambe le skin, così come le Falci Lunari, le lame a forma di luna crescente di Moon Knight, da utilizzare come strumenti di raccolta. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

Moon Knight is now in the Item Shop! pic.twitter.com/2SkFjBsRpl — Fortnite (@FortniteGame) April 21, 2022

Moon Knight è la serie TV Marvel uscita recentemente su Disney+.

