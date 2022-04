God of War arriva su GeForce Now e potrebbe essere giocabile anche su console Xbox

God of War è uno dei titoli più amati dai fan e qualche mese fa è stato annunciato il suo arrivo su PC. Ora, nella giornata di ieri NVIDIA ha annunciato che il gioco è entrato a far parte del suo catalogo GeForce Now, servizio che consente di giocare in streaming.

Ciò significa che se acquistate God of War su Epic Games o su Steam, sarete in grado di utilizzare il servizio Nvidia per godervi l'esperienza da un PC meno potente o su uno dei dispositivi compatibili con il servizio. E questo significa anche che potenzialmente potreste giocare a God of War anche su Xbox.

Ricordiamo infatti che GeForce Now è disponibile su PC, iPhone e Android ed è compatibile con i dispositivi con browser Edge, il che significa che è possibile accedere con la propria console Xbox Series X/S o Xbox One.

The gods must be smiling this #GFNThursday. 🙌@SonySantaMonica's God of War comes to the cloud along with several other games this week. 🌩️



— 🌩️ NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) April 21, 2022

E' bene non cantare vittoria tuttavia, perché anche se il servizio dà accesso a diversi giochi su PC e Xbox, alcuni di questi sono bloccati. Tra questi ad esempio c'è Death Stranding, altro titolo esclusivo PlayStation che è arrivato su PC qualche tempo fa.Agli abbonati a GeForce Now non resta quindi che provare.

Fonte: Multiplayer