God of War Ragnarok dov'è la data di uscita? Parla Jason Schreier

Numerosi sviluppi recenti hanno indicato che God of War Ragnarok, che uscirà ufficialmente nel 2022, riceverà presto l'annuncio della data di uscita. Dal famoso leaker The Snitch che ha accennato a un annuncio del 30 giugno al giornalista Jason Schreier che afferma che il gioco punta a una data di lancio di novembre e che un aggiornamento arriverà presto, ci sono state segnalazioni da più fonti affidabili che hanno fortemente suggerito che l'attesa di notizie sull'attesissimo sequel potrebbe finire presto.

Tuttavia, sembra che dovremo continuare ad aspettare, almeno per un po' più a lungo. Schreier recentemente attraverso Twitter ha affermato che c'era davvero un annuncio della data di uscita previsto per il 30 giugno, ma sembra essere stato rinviato.

"Sulle voci di God of War Ragnarok: di recente, c'era davvero un annuncio sulla data di uscita previsto per giovedì 30 giugno. I recenti tweet di Cory Barlog suggeriscono che ciò non accadrà. Tuttavia, per quanto ne so, il gioco non è stato rinviato di nuovo".

On God of War Ragnarok rumors: as of very recently, there was indeed a release date announcement planned for Thursday, June 30, per people familiar. Recent tweets from Cory Barlog suggest that is no longer happening. Still, as far as I know the game has not been delayed again. — Jason Schreier (@jasonschreier) June 29, 2022

Cory Barlog infatti in seguito alla pletora di rumor sul sequel di God of War ne ha approfittato per dire la sua. Ora non resta davvero che attendere una notizia ufficiale dopo tante voci.