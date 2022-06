God of War Ragnarok si avvicina? Cory Barlog starebbe già giocando al nuovo capitolo su PS5

God of War Ragnarok è uno dei giochi più attesi in questo momento e ci sono molte speculazioni sulla sua uscita nel 2022. Il game producer, Cory Barlog, è tornato di recente su Twitter dopo una breve pausa e, a quanto pare, il gioco sarebbe nelle sue mani.

Barlog ha ricoperto il ruolo di lead animator nel gioco originale di God of War prima di assumere il ruolo di director con il sequel. In seguito ha lasciato il ruolo prima di tornare alla serie come director di God of War nel 2018.

Per l'imminente God of War Ragnarok ha nuovamente fatto un passo indietro, ma è rimasto a bordo come produttore. Ciò significa che avrà ancora un ruolo importante nel gioco e senza dubbio potrà testarlo in anticipo.

Barlog si era preso una pausa da Twitter per qualche mese, prima di tornare proprio l'altro giorno per rispondere a un tweet in cui si affermava che God of War Ragnarok non sarebbe uscito nel 2022 come presumibilmente previsto.

La persona che ha twittato il potenziale rinvio è David Jaffe, director del primo God of War e creative director di God of War II. È interessante notare che God of War II è stato il periodo in cui Cory Barlog ha assunto il ruolo di game director, quindi i due hanno già lavorato insieme in passato.

Il fatto che sia tornato dalla sua pausa di tre mesi da Twitter per rispondere a questa notizia ha attirato l'attenzione di molti.

Ora, Barlog è tornato a twittare regolarmente e un messaggio criptico potrebbe significare che sta giocando a God of War Ragnarok in questo momento.

Rinunciare a giocare con uno Steam Deck appena arrivato sarebbe difficile, ma avere God of War Ragnarok come alternativa potrebbe rendere la decisione più facile...

Steam Deck arrived…but probably won’t get to play it for a while because I’m currently playing this other thing… pic.twitter.com/OD3JcBE4wk — cory barlog (@corybarlog) June 15, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Potrebbe facilmente trattarsi di un troll da parte di Barlog per farci credere che stia parlando di Ragnarok quando in realtà non è così. Tuttavia, la sua propensione a stuzzicare i fan su Twitter fa pensare che probabilmente si stia riferendo al tanto atteso sequel di God of War.

Fonte: Dualshockers.