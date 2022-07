God of War Ragnarok non ha ancora una data di uscita ma emergono informazioni sulle edizioni del gioco

Ieri, 30 giugno, era previsto l'annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok ma, come avrete visto, Santa Monica non ha rivelato alcuna data di lancio per l'attesissimo nuovo capitolo.

Secondo il noto insider Tom Henderson, Sony alla fine potrebbe scegliere di lanciare Ragnarok l'11 novembre, ovvero il gioco in cui sarebbe dovuto arrivare Starfield su PC e Xbox.

Inoltre, secondo PlayStation Game Size qualcosa si sarebbe mosso di recente su PS Store, il che suggerisce che effettivamente un annuncio sarebbe dovuto arrivare ieri.

Al momento, però, Sony non ha indicato nessuna data di lancio per Ragnarok.

Nonostante questo, l'insider Tom Henderson ha condiviso le prime informazioni sulle diverse edizioni del gioco.

Le edizioni da collezione di God of War Ragnarok conterranno una replica in scala 1:1 del martello Mjolnir di Thor, e le due edizioni saranno denominate Collector's Edition e Jotnar Edition.

La Jotnar Edition contiene solo il martello e il gioco, mentre la Collector's Edition contiene altri pezzi come alcuni distintivi, una mappa del mondo e altro ancora.

Ufficialmente, God of War Ragnarok non sembra essere un gioco che rischia di subire un rinvio e la sua uscita è ancora prevista per la fine dell'anno su PlayStation 4 e 5.

