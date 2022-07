God of War Ragnarok: alcuni 'fan' molestano gli sviluppatori per avere in cambio informazioni sulla data di uscita

God of War Ragnarok avrebbe dovuto ricevere una data di uscita ieri, 30 giugno, ma Sony ha rimandato l'annuncio per motivi che probabilmente non conosceremo mai.

È probabile che si tratti di questioni logistiche legate ai preordini, ma questa è pura speculazione. Mentre l'attesa raggiunge il picco, tuttavia, i fan stanno portando il loro entusiasmo a livelli decisamente disgustosi.

Estelle Tigani, cinematics producer del sequel, ha scritto su Twitter di aver ricevuto molestie sotto forma di foto di peni, che i cosiddetti fan inviavano in "cambio" di ulteriori informazioni sul gioco.

"Alle persone che stanno facendo [questo]", ha chiesto, "quando mai ha funzionato per voi?". Si tratta certamente di un comportamento sgradevole.

Cory Barlog di Sony Santa Monica è intervenuto sull'argomento: "non posso credere di doverlo dire, ma non inviate foto simili a nessuno di questo team, o a chiunque in questo settore, se è per questo. Stanno lavorando duramente per creare qualcosa di cui voi possiate godere. Mostrate un po' di f*ttuto rispetto".

Fonte: Pushsquare.