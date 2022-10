God of War Ragnarok: ecco quanto pesa su PlayStation 4 e PlayStation 5 e la data del preload

Oggi è una delle prime giornate dedicate a God of War Ragnarok, il blockbuster Sony che si appresta a uscire tra pochi giorni, il 9 novembre. Oggi infatti è stata una giornata di anteprime, anche qui su Eurogamer, in cui il nostro Lorenzo Mancosu ha potuto provare in dettaglio il prosieguo delle avventure di Kratos e Atreus.

Ma oltre a nuove informazioni su gameplay, grafica e molto altro, abbiamo nuove informazioni grazie a PlayStation Game Size, che su Twitter, ha rivelato il peso del titolo su PlayStation 4 e PlayStation 5, oltre a rivelare la data del preload.

🚨 God of War Ragnarök (PS4-PS5)



🟩 US :



🟧 PS4 : 106.9 GB (Version: 1.01)

🟫 PS5 : 84 GB (Version: 1.001.000)



🟨 EU :



🟦 PS4 : 118.519 GB (Version: 1.01)

🟪 PS5 : 90-100 GB (exact size soon)



⬛ Pre-Load : November 2

⬜ Launch : November 9



🟥 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/60gKkvBRJu — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 20, 2022

Su PlayStation 5, God of War Ragnarok occuperà tra i 90 e i 100GB, più degli 84GB della versione statunitense. Questo è dovuto probabilmente alla localizzazione, con molte più lingue presenti nel gioco. Su PlayStation 4, il titolo raggiunge invece (sempre per l'Europa) i 118GB, dovuto a una compressione diversa dei dati, necessaria visto il diverso hardware.

Infine la data del preload, disponibile dal 2 novembre. Avete dunque sette giorni di tempo per scaricare il tutto, anche se non avete a disposizione una linea internet veloce.