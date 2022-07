God of War Ragnarok è il titolo che Phil Spencer vuole giocare prossimamente

Sebbene il 2022 abbia visto una serie di rinvii tra cui Starfield o del sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, ci sono ancora alcuni giochi che invece approderanno quest'anno.

Uno di questi è God of War Ragnarok, il sequel del titolo uscito originariamente su PS4 nel 2018 che ha reinventato la leggendaria saga PlayStation. Kratos e Atreus torneranno a novembre sotto grande clamore e non sono pochi i fan che non vedono l'ora di poter mettere le mani sul gioco.

Il gruppo di utenti che attende con impazienza include anche i giocatori Xbox, a cominciare dal CEO dell'azienda Phil Spencer, che di recente ha pubblicato su Twitter la sua voglia di giocare al titolo sviluppato da Santa Monica Studios.

First game: Pong

Last game: Road 96

Favorite game: Robotron: 2084

Game you play the most: right now....FH5 Hot Wheels

Game you want to play next: God of War Ragnarok

First game you'd show a caveman: Lumines: perfect mix of mechanics, music, style and replayability — Phil Spencer (@XboxP3) July 26, 2022

Come possiamo vedere il manager, uno dei volti più noti nell'industria dei videogiochi, ha rivelato un elenco di alcuni dei suoi giochi preferiti, giocati di recente, più attesi e altro ancora. Alla voce "gioco che vuoi giocare prossimamente" figura appunto God of War Ragnarok.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile il 9 novembre su PS4 e PS5.

Fonte: Pure Xbox