God of War Ragnarok, Ryan Hurst fa visita a Sony Santa Monica e posa 'con Kratos'

La scena post-credits di God of War, quattro anni fa, aveva anticipato l'arrivo del seguito diretto, mostrato per la prima volta nel 2021. God of War Ragnarok, che arriverà quest'anno in esclusiva per PS4 e PS5, vedrà la partecipazione di Ryan Hurst nei panni del prossimo avversario di Kratos.

L’attore che interpreterà Thor, portatore del Mjolnir e del tuono, ha rifatto visita agli studios di Sony Santa Monica e ha postato alcune foto su Instagram per l'occasione, per celebrare il suo ruolo e l'attesa per il titolo, lanciando anche qualche occhiata alla statua di Kratos, che sicuramente darà prova di essere una persona ragionevole.

Tempo fa, dopo che furono condivisi gli artwork, Thor in God of War fu criticato da molti fan che avrebbero visto in lui una figura troppo corpulenta, ma in realtà più prossima a una rappresentazione realistica dell’asgardiano.

Fonte: Gamerant