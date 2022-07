God of War Ragnarok rivive in questa incredibile scultura di sabbia

Per quella che è sembrata un'era geologica per molti fan, la data di uscita di God of War Ragnarok è stata finalmente annunciata. Ovviamente il clamore attorno a questo titolo sta iniziando a piè sospinto, tanto che su una spiaggia è stata avvistata un'impressionante fan art di God of War Ragnarok raffiguranti Kratos e Atreus.

La scultura di sabbia è stata pubblicata online dall'utente di Reddit spqp, che ha trovato l'opera d'arte gigante a Fulong Beach a Taiwan. La scultura presenta un enorme sfondo montuoso, con il logo Ragnarok di God of War in cima. Anche Kratos e Atreus sono perfettamente modellati dalla sabbia. In sostanza, la scultura sembra essere una ricreazione della copertina di God of War Ragnarok, tranne per il fatto che è fatta di sabbia.

Molti hanno elogiato il lavoro dell'artista che ha creato la scultura, affermando quanto sia stato impressionante creare un'opera d'arte così imponente dalla sabbia. Alcuni erano preoccupati che la scultura potesse essere rovinata perché realizzata con un materiale così facilmente distruttibile. Secondo spqp, la scultura faceva parte di una mostra in cui erano presenti altri creatori, ma questo era l'unico pezzo ispirato a God of War Ragnarok.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 9 novembre.

Fonte: Push Square