God of War Ragnarok potrebbe essere l'ultima esclusiva PlayStation su PS4

God of War Ragnarok potrebbe essere l'ultimo gioco esclusivo per PlayStation che sarà lanciato su PlayStation 4.

Mentre i fan aspettano con impazienza l'arrivo del sequel, Sony deve ancora annunciare una data di uscita precisa. Ma oltre a questo, sembra abbastanza probabile che sarà l'ultima esclusiva PlayStation che vedremo su PS4.

Considerando il fatto che sia Horizon Forbidden West che God of War Ragnarok hanno porting per PS4, si potrebbe pensare che il trend continuerà ancora per un po'. Tuttavia, sembra che non sarà così se guardiamo ai piani di Sony oltre God of War Ragnarok. Dopo il sequel, nessuno dei giochi che Sony ha annunciato finora è stato confermato per PS4. Marvel's Wolverine, l'attesissimo sequel di Marvel's Spider-Man e persino Final Fantasy XVI sembra proprio che non saranno lanciati su PlayStation 4. Questo suggerisce che God of War Ragnarok potrebbe essere l'ultimo gioco PlayStation che vedremo su PS4.

Forse alcuni saranno delusi, ma guardando il quadro più ampio, è facile capire che quando God of War Ragnarok uscirà, PS5 avrà compiuto due anni.

Inoltre, a ben vedere, i giochi sviluppati appositamente per PlayStation 5 potrebbero trarne molti vantaggi. I motori di gioco per questi titoli sono ottimizzati per il cross-gen, ma con PS4 "fuori questione", significa che gli sviluppatori potranno concentrarsi esclusivamente su PS5. Ciò significherebbe una grafica ancora migliore e giochi PS5 nativi meglio ottimizzati. Mentre Sony deve ancora fare un annuncio in merito, questo sembra il probabile destino di PS4.

Fonte: Dualshockers.