God of War Ragnarok 'uscirà a novembre 2022'

Se siete fra coloro che attendono God of War Ragnarök come l’acqua nel deserto e che ne temevano un ulteriore ritardo nell’uscita potete, forse, tirare un sospiro di sollievo.

Nonostante le tante speculazioni contrarie, Sony Santa Monica sarebbe pronta a lanciare il sequel del suo capolavoro già il prossimo novembre, secondo quanto riportato da Bloomberg oggi.

Ma fra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare, ed in questo caso tutte le notizie che giungono vanno sempre prese con molta cautela. Già in questo report infatti possiamo notare come la data di rilascio, prevista per la finestra di Settembre 2022, sia stata spostata di due mesi.

Il gioco inoltre era previsto per l’anno scorso, tuttavia a causa delle note motivazioni pandemiche, è stato rimandato per via delle difficoltà di lavorare con serenità durante gli ultimi due anni trascorsi, lasciando con l'amaro in bocca tutti coloro i quali attendevano di sapere come proseguivano le avventure di Kratos e di suo figlio Atreus, che abbiamo già imparato a conoscere nel precedente God Of War

God of War Ragnarök non è stato mostrato al recente State Of Play, anche se l'azienda nipponica ha dedicato questo Showcase ai giochi di terze parti, lasciando invece show dedicati alle sue esclusive.

Insomma, non ci resta che attendere ulteriori notizie provenienti dal Sol Levante, sperando che conducano il profumo di nuove guerre e distruzione come solo il buon vecchio Kratos sa fare.

Fonte: Eurogamer.net